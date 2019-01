Marley se quedó con el primer Superlunes

11 puntos: fue el promedio de Campanas en la Noche, que se quedó con el segundo lugar.

Regreso victorioso

Campanas en la noche, otro de los estrenos de Telefe, quedó en el segundo lugar en el rating al obtener 11 puntos de promedio. La ficción marcó el regreso de Calu Rivero a la TV tras la denucnia por abuso que la actriz le hizo a Juan Darthés. A pesar de la campaña en contra que se dio en las redes, la tira no defraudó y desde el canal de las pelotitas se ilusionan con sumar más televidentes a la dramática historia, que también tiene como protagonista a Esteban Lamothe.

En la vereda de enfrente estuvo el estreno de Corte y confección, el reality de Laflia que conduce Andrea Politti y que promedió 7,3 puntos. Pero el gran perdedor fue Guido Kaczka en la conducción de Otra noche familiar, que logró 8,7.

A pesar del número cosechado, el conductor opinó sobre cómo vive el rating: “Con el tiempo va cambiando el modo de ver las cosas, pero lo que no cambia es que le presto atención porque es un dato para saber cuánto gusta lo que estás haciendo. Es un dato estadístico, no exacto, pero que sirve. Lo tomo como eso, un dato más, un indicador. Pero pasa muchas veces que hay cosas que parecen tener un rating bárbaro y al otro día no lo tienen; y viceversa”.