Por primera vez en muchos años, las tribunas del estadio Ciudad de Neuquén lucieron colmadas de público y, con un equipo con mayoría de jóvenes del club, logró llegar por segunda vez a una instancia final de un torneo federal.

Así lo analizó Alberto Arozarena, el entrenador tandilense que llegó al Dino para disputar este certamen, donde fue de menor a mayor quedando a sólo un pasito de la gloria.

“Estoy muy dolido por una cuestión lógica pero sabiendo que se hizo un buen trabajo. Cuando iniciamos yo encontré un equipo al que le faltaba volumen de juego, y pudimos encontrar una línea y llegar a la final”, analizó el DT y remarcó: “Fuimos aumentando la cantidad de jugadores jóvenes y ese es un logro importantísimo que no hay que dejar pasar por alto. Maronese tiene jugadores por cinco años en toda esta camada”.

El entrenador ya había sido campeón de la Liga con el Dino en el 2012, momento en que entabló una gran amistad con Hugo Silva, presidente del club. “Le agradezco a Hugo, que me permitió volver a Neuquén y hacer una gran campaña. En Maronese volvió la mística. Estaba un poco caído el club y lo que se vio ayer en la cancha no se veía en mucho tiempo”, consideró Arozarena.

Pese a haber perdido en la final, el Dino consiguió su boleto para el próximo Regional Amateur del 2019, algo que el entrenador puso en consideración. “No hemos perdido nada, estamos clasificados para el Regional 2019 y Maronese va a tener revancha, porque nació hace 21 años para ser grande y hoy volvió a serlo”.

"Estoy muy agradecido al plantel porque entendió mi mensaje a pesar de la diferencia de edad que uno tiene con los chicos. Se nos escapó en los penales"."No hemos perdido nada, estamos clasificados para el Regional 2019 y Maronese va a tener revancha porque nació para ser grande”.Alberto Arozarena. Entrenador de Maronese en el último Federal C

Sobre la final

Respecto de la serie definitoria ante Argentinos del Norte, Arozarena exaltó la labor de sus dirigidos ante un duro rival y también fue crítico con la labor del árbitro, sobre todo por el polémico penal cobrado al comienzo del partido. “El penal cambia el eje del partido y no hay discusión que no fue. Es verdad que no fuimos mucho más que Argentinos, en los dos partidos demostramos que éramos dos equipos muy parejos, pero ellos tienen un plantel de mucho mayor presupuesto que el nuestro, y estuvimos a la altura”, indicó.

Finalmente, con respecto a su futuro, el Diente se mostró con deseos de continuar vinculado a la institución del oeste neuquino. “Creo que voy a quedarme un tiempo, pero todavía no lo tengo confirmado. En estos días tengo que hablar con Hugo, después me tomaré unos días de descanso y si Dios quiere volveré”, concluyó.

2 derrotas en 12 partidos para Maronese

Ambas fueron en zona de grupos y ante el mismo rival: Centenario. Además, cosechó siete victorias y tres empates. En los playoffs terminó invicto.