Martín Arévalo, despechado, estalló contra Riquelme al aire

“Muchachos, nosotros hacemos periodismo para la gente. A mí, la verdad, me sorprende que todavía Riquelme no haya hablado oficialmente desde que ganó. No sabemos nada”, agregó Martincho.

Porque fue repudiado en redes sociales por criticar a Riquelme. pic.twitter.com/oJNOJGxNLn — ¿Por que es Tendencia? (@porquetendenci) December 27, 2019

“Mas allá de haber sido un extraordinario futbolista, Riquelme es vice de Boca y tiene responsabilidades. Entre ellas, comunicar. Antes de las elecciones hablaba todos los días, ahora pasaron tres lunes y no dice qué va a pasar con las inferiores, quién va a estar en la Reserva. Nos vamos enterando porque somos periodistas y averiguamos”, siguió, cada vez más molesto.

Seguramente habrá respuesta y futuros roces entre ambos. Porque Román no se va a callar la Boca...