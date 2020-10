Martín Baclini: "Fue exagerada"

Martín Baclini debutó en el Cantando 2020 con un homenaje a Cacho Castaña, que terminó con una fuerte devolución de Nacha Guevara. La jurado lo criticó y fue lapidaria. “La verdad, horrible. Arrastrar a una persona que no tiene carisma en el escenario, no sabe pararse. Es duro“, sorprendió Nacha con su devolución. Y le puso un 2.

Luego de su paso por la pista del reality, el empresartio se sentó en el livung de LAM y realizó un picante descargo. “El puntaje está bárbaro, si es tres, un dos o un uno. Lo que yo digo es que Nacha tiene una trayectora, es una mujer que se la nota que va hacia adentro en su vida. Da devoluciones que vos podés construir. Yo no puedo construir en la devolución de Nacha porque hay destrucción”, sostuvo Baclini.

"La verdad, horrible. Arrastrar a una persona que no tiene carisma en el escenario. Es duro”.

Conductas

Luego, el ex de Cinthia Fernández sostuvo que no se sintió respetado. “Lo que me pasó es ver en la calle y en Twitter que hubo falta de comportamiento y de respeto de la otra persona, porque mi conducta fue intachable”, sostuvo.

Poniendo un poco de paños fríos tratando de entender a Nacha, dijo: “A mí me hizo ruido que quieren llevarte a que se te caigan las lágrimas. Si te metés en su ser, en esa bronca que empujó eso hacia afuera, decís, ¿es en serio esto?. Estamos dando este mensaje a un pibe que hizo diez minutos de pasada porque no se puede por el coronavirus practicar”.

El mediático también contó que tras la fea devolución de Nacha se encerró solo en su camarín. “¿No es un poco exagerado todo esto?”, planteó Ángel de Brito. “No, Nacha fue exagerada. ¿Me iba a quedar en el bar careteándola y mintiendo? Cuando pasa algo que no te gusta, hay dos caminos: la acción o la reacción”, cerró Baclini.