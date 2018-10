Martín Ciccioli va a la Justicia para autodenunciarse

Embed Miren al Periodista @MartinCiccioli acosándome mandándome su pene mientras maneja poniendo en riesgo la vida de las personas que tanto cuida?.. #lamentable pic.twitter.com/kF0ZFKqaEl — NievesJaller (@Nievesjaller) 25 de octubre de 2018

Videos y chat

La bailarina, quien días atrás había acusado al periodista de TN por acosarla, reveló pruebas de los repudiables videos e imágenes que el panelista le envió.

A través de Twitter, Jaller estalló contra quienes la acusaban de difamar a Ciccioli en la entrevista radial donde lo denunció por acosador y mostró las pruebas que tenía guardadas. “Miren al Periodista @MartinCiccioli acosándome mandándome su pene mientras maneja poniendo en riesgo la vida de las personas que tanto cuida? #lamentable”, escribió la rubia junto a un video que posteó en su cuenta.

En las imágenes se escucha a Ciccioli decir: “Mirá, eh, mirá como está. No la puedo sacar porque estoy manejando. El periodista más caliente y la que mejor sabe tener sexo”. En otro posteo, Jaller agregó: “El señor @MartinCiccioli me quiere difamar diciendo que busco algo, ¿algo de qué? Con ese video me cansó porque mi mamá tuvo que actuar, pero ahora voy a publicar más… por #Degenerado #Inmundo”.