Martín Demichelis reveló qué será del futuro de Enzo Pérez en River

Sin lugar a dudas el jugador emblema de River desde Marcelo Gallardo hasta la actualidad con Martín Demichelis es Enzo Pérez. El futbolista es el gran abanderado del conjunto Millonario, y no solo es siempre uno de sus jugadores más regulares, sino también es el gran líder del equipo Con 37 años, aún parece querer seguir jugando, tanto es así, que al ser consultado en una entrevista, Martín Demichelis contó todo lo que pasa en su equipo alrededor de Enzo Pérez.

“Se habló mucho en la conducción de Gallardo y ahora de la conducción de los líderes y River tiene una bandera que es Enzo Pérez que hoy encima se lo puede ver revitalizado. Después de jugar lo que juega, se lo puede ver afuera que el tipo defiende el proyecto, tu proyecto, defiende el ciclo, y le habla a la gente de no cometer acto de violencia y reta un compañero. Ocupa el rol de líder que no es habitual, ¿qué significa él para vos y para el club?”, le preguntó el Negro Bulos en la última entrevista que dio Martín Demichelis.

“No es fácil llegar a esa edad y estar vigente en una institución y en un grupo como está él. Muchos podemos llegar a los 37 años y estar dentro de un campo de juego, el tema es que Enzo quiere seguir ganando y quiere seguir teniendo esa hambre de seguir ganando cosas. Eso no se encuentra a diario”, respondió Martín Demichelis.

“Y si él con 37 años no solo que se entrena todos los días, porque entrena todos los santos días, sino que tiene ese deseo de superación de querer seguir ganando títulos, que ya ganó muchos, termina marcando dentro del grupo una línea de competitividad muy alta”, agregó el técnico de River.

Demichelis Enzo Perez 2.jpg

“Después con él, en realidad con ellos, porque está Enzo, pero hay una mesa de jugadores importantes como Milton Casco, Joni Maidana, Nacho Fernández, Matías Suárez, Nico de la Cruz que a pesar de tener 24 años es un líder, tenemos una cercanía la cual ellos me facilitan cosas”, sumó Martín Demichelis.

“¿Vos les consultas cosas?”, le preguntaron entonces al DT de River. “Depende a qué te refieras de consultar, porque si le pregunto a todos qué posición quieren jugar cada uno me va a decir algo diferente, así que eso no lo consulto porque soy un convencido de mi metodología y de mi idea. Pero si claro que les consulto un montón de cosas a diario. No soy de imponer una autoridad y decir ‘Hagan esto si o si’, hay cosas que se consultan. Es más de fundamentar el porqué y el para qué”, cerró.