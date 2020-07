Martín Liberman se enojó y destrozó a Kusnetzoff

Luego reveló que tuvo una charla con uno de sus colegas que fue invitado a PH. "Discutía mucho con Germán Paoloski, que somos muy amigos, y le dije que estaba loco yendo a la tele con tres hijos. Nosotros somos muy amigos y se lo digo porque es lo que siento. Perfectamente puede tener razón él (Paoloski), y está muy bien al decir que no está prohibido, y se puede. Pero no me digan que es esencial un programa donde toman vino y se preguntan cuándo fue la primera vez, como tampoco es esencial que yo vaya a una radio a hablar de fútbol", aseguró el colorado Liberman.

Embed

"Germán puede perfectamente tener razón, y está muy bien lo que dijo de que no está prohibido y que entonces está permitido. Pero no me digan que es esencial un programa donde comen y charlan de tu primera vez. No me hablen cuestiones esenciales, no es esencial, al igual que no es esencial que yo vaya a Radio Rivadavia a hablar de fútbol”, sostuvo la figura de Fox Sports y Canal 26, que además opinó que el ENACOM fue negligente y no debería permitir que haya invitados.

“Yo los domingos en Fox cobro por programa. Hace tres meses que no cobro ni un peso y pienso que está bien. Me gustaría cobrarlo porque es injusto no tener mi sueldo, pero entiendo que no tiene que haber fútbol”, concluyó Martín Liberman.