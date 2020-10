Martitegui mostró una tierna forma de acercarse a sus hijos y estallaron las redes

El temor de Martitegui de contagiarse de Covid comenzó luego de que Vicky Xipolitakis y El Polaco, dos de los participantes del certamen, dieran positivo, luego el exigente jurado de MasteChef se sumó a la lista.

5RMJU7AI4RF6ZFPN62PWNWP5DI.jpg

“Ayer desperté con fiebre y como el viernes me había hecho un hisopado que me dio negativo, pensé que era insolación. Preventivamente me hisopé ayer y el resultado fue positivo. Me siento perfecto y estoy aislado en casa”, escribió entonces el cocinero, a quien la producción decidió reemplazar transitoriamente por Dolli Irigoyen.

Para contar sobre su estado de salud, Martitegui dialogó con Verónica Lozano en su programa “Cortá por Lozano”, y allí confesó que estaba muy angustiado por sus chicos. “Yo tomé medidas bastante drásticas, porque estaba muy asustado. Desde el jueves 15 que no tomo contacto con ellos, están por la casa, los escucho llorar, me acerco con un barbijo y los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando, o sea, es horrible porque me escuchan”, relató.

Martitegui-1-1200x720.jpg

Este sábado y tras nueve días sin poder abrazar a sus hijos, el jurado de MasterChef sorprendió al compartir en su cuenta de Instagram una foto en la que se ve a las criaturas apoyando la nariz contra un ventanal, como tratando de acercarse a él. Y sus caritas dejan más que claro cuánto extrañan el contacto con su padre. “El vidrio frena al Covid pero no el amor. Los Tegui firmes detrás de la ventana. Aprovecho para agradecer a todos los por saludos y los buenos deseos. Los quiero”, escribió el chef junto a la tierna imagen.