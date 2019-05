Massa criticó duro a Macri y pidió una "negociación real"

“Es un Gobierno terco, que repite una y otra vez: ‘no hay otro camino, es por acá’, pero sabemos que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otras soluciones, que hay alternativa”, expresó. Y agregó: “El Gobierno filtró a los medios que negociaba una declaración conjunta con Urtubey, Pichetto y conmigo. No fue el anuncio de una negociación real y sincera, sino una nueva operación del Gobierno para distraer y dividir a la oposición. El diálogo no se hace a través de filtraciones de prensa; y los acuerdos no se construyen por Whatsapp”, señala Massa.