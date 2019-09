Massa duro con Macri: "Fabricó pobres a lo largo de estos años"

Durante una entrevista publicada este domingo por el matutino porteño Página 12, Massa señaló que el mandatario nacional "tampoco reconoció que la herencia recibida era mucho mejor que la de otros Gobiernos desde la vuelta de la democracia".

Por otra parte, el ex diputado celebró los resultados de las PASO y señaló que "el día en que la sociedad se dio cuenta" de que los dirigentes políticos habían "aprendido de los errores del pasado para darle a la Argentina un proyecto de país", el país "se inundó de esperanza".

En este sentido, insistió en que "sentía en la calle" que la gente le pedía a la oposición que "dejen de pelearse" y explicó que se acuerda "perfectamente" del momento en el que decidió volver al kirchnerismo.

El líder del Frente Renovador precisó que terminó de convencerse de hacerlo "dos o tres semanas antes" de la reunión que mantuvieron a fines de marzo de este año, en Córdoba, los integrantes Alternativa Federal, la frustrada alianza electoral que estaba construyendo en ese momento junto a Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto y Juan Schiaretti.

"Fue en un semáforo en Morón. Era un día de semana a la mañana. Yo iba a un centro de jubilados con Mirta Tundis y Martín Marinucci. Paré en el semáforo y un jubilado vendía pastillas. Me reconoce y me dice, casi llorando: Júntense y saquen a este tipo, que no aguantamos más ", recordó.

El dirigente opositor agregó que para ese entonces ya "venía hablando desde antes con Alberto (Fernández), con Wado (de Pedro) y con Máximo (Kirchner)".

Por último, el candidato del Frente de Todos advirtió que, si son electos, los integrantes de esta alianza van a tener que "buscar un gran acuerdo económico y social incluso con aquéllos que hoy siguen apoyando el fracaso de Macri", ya que la exigencia para ellos "va a ser grande porque el deterioro (del país) es enorme".

"Votantes, empresarios, comunicadores, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, la sociedad civil. Nuestro desafío es abrazar a todos", cerró.

LEÉ MÁS

Argentina y Brasil extendieron por 10 años el acuerdo automotriz

En la primera semana del cepo el dólar acumuló una baja de cuatro pesos