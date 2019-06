Massa ratificó su acuerdo K con un video

En su primer spot de campaña, aunque todavía no se sepa qué lugar ocupará dentro del frente que lideran Alberto y Cristina Fernández, el ex intendente de Tigre dice que “dedicamos nuestra vidas a generar valor nos merecemos un gobierno que nos valore necesitamos poder trabajar”, acompañado de imágenes de obreros y trabajadores, tras lo cual continúa: “Nos merecemos un gobierno que haga su trabajo, buscamos un futuro de verdad, nos merecemos un gobierno que no nos mienta”, suma.