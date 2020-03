Massaccesi con los tapones de punta contra Ángel de Brito

“A mí me gustan las personas reales. Hace un papel de malo y yo no lo creo enteramente malo. Me parece que es un tipo súper tierno que en algún momento se va a cansar de eso. No puede ser que alguien esté serio todo el tiempo. Es el camino que cada uno elige”, remató picante Massaccesi.

Feroz contragolpe

Ángel de Bito, quien se encuentra en cuarentena (por el coronavirus) luego de regresar de sus vacaciones de Estados Unidos, no dejó pasar las palabras del periodista y lo trató de “cholulo” y trepador”.

‘’Yo no hablé de él, no dije que me parece un mega cholulo fingiendo seriedad’’, fue la respuesta del conductor mediante Twitter al portal de Laura Ubfal.

En otro tuit el jurado del “Bailando” 2020 fue letal y lo mató a Massaccesi: “Nunca me detuve a pensar en él, ni en hacer una análisis sobre su persona, en el noticiero dicen que es un trepador, es lo único que escuché’’.

Sin onda

Cabe destacar que Massaccesi estuvo reemplazando a Sergio Lapegüe en el noticiero del mediodía que hace el pase con el programa de Ángel. En ese intercambio de espacio no hubo buena química y había una cierta tensión al aire y muy poca onda entre ambos conductores.

“No se me cruza trabajar con Lanata, Majul o Víctor Hugo”

De Brito Massaccesi conductor.jpg

Durante la entrevista que mantuvo con el programa radial “El Show del espectáculo”, que conduce Ulises Jaitt (hermano de la fallecida Natacha), otra de las consultas a Mario Massaccesi fue con quién le gustaría trabajar en un futuro. Entre las opciones que le dieron aparecieron Jorge Lanata, Luis Majul y Víctor Hugo Morales.

Sin rodeos y sin ponerse a analizar mucho sobre cada uno de sus colegas, el condutor fue categórico: “No. Estoy muy bien donde estoy y puedo elegir. No se me cruza trabajar con Lanata, Majul, Víctor Hugo Morales, ni con mucha gente que está en el candelero. Además, porque yo personalmente me he corrido del lugar de la opinión y prefiero quedarme en el camino de la información”.

Lanata se queda con el conductor de LAM y sus angelitas

En el inicio de la nueva temporada de Confrontados con la conducción de Marina Calabró, la periodista entrevistó a Jorge Lanata. En un ping pong de preguntas y respuestas, al que se sometió el periodista, tuvo tiempo de elegir a distintas figuras del espectáculo.

“¿Jorge Rial o Ángel de Brito?”, le preguntó Marina a Lanata, con quien además comparte programa de radio. “De Brito me parece el mejor de los de últimos conductores de espectáculos que salieron. Es bueno realmente. Lo que le reprocharía es que a veces no tiene ningún escrúpulo”, aseguró el conductor de Periodismo para todos.

Luego le tocó elegir entre dos panelistas que se odian: Yanina Latorre y Nancy Pazos. “Yanina toda la vida. Una vez coincidimos en una mueblería con Pazos, nos encontramos... soy un poco más popular... ella entró como si fuera Elizabeth Taylor, bajá un poco nena”, reveló Lanata.

LEÉ MÁS

Pachano derrapó: "No voy a vivir entre cuatro paredes"

El coronavirus desplazó a Casados con hijos de Telefe