En tanto, Rodrigo Lussich señaló que las autoridades de Telefe están molestas por “tener que confirmar a una participante a raíz de un caso de COVID, cosa que de todas maneras no hicieron”.

En Intrusos también contaron que, por el momento, Carmen no utiliza respirador y que se prevé que estará internada siete días porque los médicos quieren controlarla de cerca.

Según explicaron medios nacionales, la intérprete se encuentra estable y utilizando su teléfono celular, llevándole tranquilidad a quienes se preocupan por ella.

Por el momento no se sabe qué sucederá con Un estreno o un velorio, la obra de teatro que Carmen Barbieri protagoniza junto con Georgina Barbarossa, Flavio Mendoza, Raúl Lavié y Nicolás Scarpino en el Teatro Broadway de la ciudad de Buenos Aires.

En septiembre de 2020, la salud de la capocómica tuvo un duro traspié. Mientras participaba en el Cantando 2020 (El Trece), padeció culebrilla. "Una noche me dormí y al otro día era un monstruo. Tengo un estrés por disgusto. Ahora el virus ya no está, pero por donde pasó me arruinó. Me tocó los filamentos nerviosos, por eso me duele la cara, me duele el ojo, me duele la vida", dijo aquella vez Carmen, indicando que su padecimiento fue consecuencia del estrés que le causó la muerte de Santiago Bal en diciembre de 2019 y la posterior enfermedad de su hijo meses después, cuando Fede dio a conocer que tenía cáncer en enero del año pasado.