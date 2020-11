MasterChef: el llanto de Fede Bal tras reconciliarse con Martitegui

Fede Bal no pudo evitar las lágrimas este domingo en la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity que culminó con la salida de Roberto Moldavsky .

Invadido por la frustración por no saber cómo resolver un plato de pasta a base de sesos, el actor casi considera bajarse de la competencia. Sin embargo, Germán Martitegui abandonó la rivalidad que mantiene con él y acudió en su ayuda modificando la actitud del participante que, luego de presentar su preparación, se quebró al vincular las complicaciones que tuvo en el ciclo con los momentos difíciles que pasó tras ser diagnósticado de cáncer, enfermedad que afortunadamente logró superar.

La consigna del día le dio muchos dolores de cabeza al hijo de Carmen Barbieri, que entre los nervios y la desesperación llegó a manifestar que sentía ganas de abandonar el reality. En medio del caós, el chef más exigente del certamen -y con el que Bal tuvo varios cortocircuitos- se acercó para aconsejarle qué camino tomar.

"Hoy te ayudo, no te peleo, dale", le dijo para calmar al actor , quien se se mostró muy agradecido ante esas palabras, y después de recibir sus consejos, pudo reunir las fuerzas para poner en marcha su propuesta.

En la instancia de las devoluciones, Bal reconoció que había vivido un momento "muy duro". Germán le respondió entonces que solo se trataba de un raviol, y el concursante respondió: "Es mucho más que un raviol".

"Tenés razón. Hiciste un muy buen plato. Más viendo por todo lo que pasaste, porque faltaban diez minutos y no tenías nada. Te felicito", expresó el jurado. "No sé si me reconcilié hoy con Germán, pero hay un manto de calma y piedad", dijo Bal detrás de escena.

"Fede vos sabés que se puede, que hay momentos en que uno tiene que frenar, replantear y volver a dar las cartas. Entonces, esa experiencia que vos tenés de vida, se pone en el oficio y hoy lo hiciste, así que seguí por ese camino", le dijo a su turno Damián Betular, desatando las lágrimas del actor.

"¿Qué pasa Fede?", le preguntó Santiago del Moro. "La vida pasa... y pasa acá también en el programa. Es muy lindo compartir con esta gente, con ustedes. Y es como ustedes dicen, nunca hay que bajar los brazos en ningún momento de la vida ya sea en una pasta o en una enfermedad... de eso se trata. Hoy es una enseñanza hermosa, me hace muy bien estar, escucharlos a ustedes, frustrarme, aprender y volver, como cada día que sea un día nuevo....", añadió emocionado.