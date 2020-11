MasterChef: Marengo apuntó contra Bal, Vicky y Siciliani porque "tienen coronita"

Sin pelos en la lengua, la actriz sostuvo que al hijo de Carmen Barbieri "lo cuidan un montón". "Tuvo comentarios desafortunados con Dolli (Irigoyen) y no se dijo nada. Yo a Dolli la amo, me parece que faltarle el respeto a ella es grave y lo que le dijo era lógico, como cuando en el colegio te apoyabas en la pared y te retaban diciéndote ‘la pared no se va a caer’", disparó en una entrevista radial con el ciclo Por si las Moscas, haciendo referencia al cruce que tuvo el actor con la jurado hace unos días luego de que ella dijera que había hecho una salsa que parecía un "tetra brik".

Días después de que se mostrara en pantalla esa escena, Marcelo Polino reveló que, detrás de cámara, Bal cruzó a Dolli y le dijo que no quería que lo trataran como en el colegio y que no quería una maestra.

masterchef (2).jpg Marengo le apuntó a varios compañeros de MasterChef por los "favores" del jurado..

Marengo también puso bajo lupa el trato que recibe Vicky Xipolitakis, cuyo desempeño en el ciclo fue puesto en duda en varias oportunidades. "Yo no me crucé mucho con Vicky en la cocina, el jurado elige lo que le gusta o no. Lo que sí sé es que el jurado tiene sus favoritos", disparó en referencia a La Griga, que bebotea a Germán Martitegui y muchos programas hicieron foco en algunos platos que saca de la galera y, sospechan, no hace ella sino que se los prepara la producción para que cumpla los desafíos y siga en el reality..

La modelo también le dedicó unas palabras a la hermana de la actriz Griselda Siciliani. "Leti Siciliani cocina sin ganas, y no sé hasta cuándo la bancarán. La motivan a hacer las cosas, pero cuando un chico hace todo sin ganas en el colegio, llega un momento que alguien le dice ‘nene, anda a otro colegio’", lanzó.