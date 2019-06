"Tiago no se pierde un partido", aseguró la Pulga, pero también afirmó que "a Mateo le encanta el fútbol, usa todas las camisetas". Sin embargo, no se queda ahí y va más allá. "Jugábamos en casa y me decía 'yo soy de Liverpool que les ganó a ustedes (en la semifinal de la Champions)'. Con Valencia también... 'Les ganó Valencia eh, yo soy de Valencia", reveló el crack argentino en Estudio Fútbol.