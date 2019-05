Lionel Messi: "No sé si llego al próximo Mundial"

Embed "NO ME GUSTA VERME, ME DA VERGÜENZA CUANDO ME VEO EN LA TELE"#MessixFOX | Lionel Messi reconoció que "no suele volver a ver los partidos" pic.twitter.com/jzhTxtbdm5 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2019

• "Puedo hacer una vida normal":

• "Cuando nació Thiago -su hijo mayor- entendí que las prioridades eran otras y no un resultado de un partido. Quiero terminar mi carrera habiendo ganado algo con la Selección Argentina":

• "Mi sueño era llegar a Primera División y jugar en el Coloso, pero la vida me llevó para otro lado"

• "El día que no me divierta, no juego más"

• "No fue fácil dejar todo e irme a Barcelona"

• "La época que más disfruté de la Selección fue con Alejandro -Sabella-"

• "No sé si llego al próximo Mundial. Hoy estoy perfecto, pero ya son 32 años y no sé como voy a seguir. Pueden pasar muchas cosas en el medio"

• "No me veo como técnico, pero me gustaría trabajar con juveniles"

