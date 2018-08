Matthysse, tras el retiro, llega invitado a un festival de box

El pegador patagónico oriundo de Trelew llegará para ser parte mañana de la velada que protagonizará su hermana Soledad “la Itaka” Matthysse, que enfrentará en la pelea de fondo a la bonaerense Anahí Yolanda Salles (a las 11 será el pesaje en la Municipalidad).

Tras la derrota en Malasia ante la leyenda Pacquiao (nocaut técnico en el séptimo asalto), en la que el chubutense mostró una imagen lejana de sus mejores peleas, aceleró la decisión del púgil que en su carrera fue, además, campeón interino superligero de la CMB y se despide con un récord en su carrera: haber logrado 39 victorias, 36 por KO, mientras que sufrió cinco derrotas.

“Muchísimas gracias a mi familia por estar siempre, a mi vieja en especial que pasamos muchas cosas y la he hecho sufrir tanto porque también tuve mi parte mala, pero ella siempre estuvo. Gracias a todos los que me siguieron en mi carrera por todo su cariño que es lo más lindo de esto, el boxeo, un lindo ambiente”, señaló en la carta de despedida.

Finalmente, cerró diciendo: “Hoy decido colgar los guantes. Se viene otra etapa en mi vida. Desde Trelew, Chubut, Argentina, Lucas Martín Matthysse, orgulloso de haber representado a mi provincia, mi país, mi barrio: ME RETIRO DEL BOXEO 1/8/2018 y muchísimas gracias a todas las personas que conocí gracias al boxeo”, dijo textualmente.

Es uno de los boxeadores más queridos. Carlos Irusta. Columnista de espn.com y editor de la revista Ring Side

El retiro de Lucas no me sorprendió. Creo que, después de la derrota con Pacquiao, continuar sería un esfuerzo muy grande para un hombre que desde los 14 años viene trabajando con el boxeo. La gente cree que el problema es la pelea, pero el desgaste no es pelear, sino el gimnasio, todos los días o estar lejos de la familia. Muchas veces, cuando escucho que dicen que podría haber seguido una pelea más, ganar tantos millones de dólares, siento que no comprenden lo que sufre un boxeador para llegar donde llegó. Creo que su retiro comenzó del boxeo luego de aquella agónica y tremenda y merecida victoria ante Ruslan Provodnikov (18 de abril de 2015) que ganó pero fue muy dura para él. Se va del boxeo uno de los boxeadores más queridos.