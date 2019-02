“Como esto no va a pasar, ¡preocupate en ocupar tu tiempo qué desperdiciás en Twitter con pavadas en TRABAJAR! Ya que tus intenciones no van a conseguir ningún beneficio. Acordate de ver a tus otros 6 hermanos también, ya que nunca pediste por ellos en Twitter. ¡Chau!”, escribió el jugador.

Sin pelos en la lengua, la ex GH le respondió: “No me hace falta pedir por ellos porque a cualquiera de los que le hable me responden al teléfono. No tienen una vibora atrás que les hace macumbas y se ve que hace magia también para que se parezcan a ella. ¡Dejá de ser tan tonto y abrí los ojos! Volvé a ser el de antes”.

Luego, y buscando dejar mal parado al delante, aclaró que no espera ningún beneficio económico de su hermano: “Otra cosita que quiero aclarar. Nadie está esperando nada de nadie. Mi mamá está casada, no separada como dijeron y tiene dos hermosos hijos mellizos. ¡Trabajó toda su vida! Limpió casas, le limpiaba el culo a ancianos y desde el 2006 trabaja en una lavandería de un hotel”, empezó diciendo.

“De mí digan lo que quieran, pero de una persona que no puede contar su verdad no. Y si mi viejo y su mujer no están de acuerdo en mis ataques de sinceridad es porque viven en una casa a nombre de WN. Y obvio que no vas a morder la mano de la que te presta una casa”, explicó, desde la red social. “Y si se las prestó fue porque antes de que yo entre a GH ella misma me dijo: ‘¿qué querés que todos vean que tu papá vive al lado de la villa vendiendo tortas fritas? ¡Y sí, es lo que hay!”, confesó.

“Otra que quiero aclarar. ¿Eso que dijeron de que me encapriché con cambiar el auto? ¿Quién les cuenta tantas mentiras? Si yo ni auto tenía, usaba el de mi mamá. Mi hermano decidió regalarme uno para mi cumpleaños. No hablen al dope, plis”, siguió Ivana Icardi, en medio de su ataque de furia con Mauro Icardi.

Por último, la joven compartió un posteo de Sports Center, en el que aseguran que el Real Madrid desistió en la compra del delantero por la forma de actual de su representante y esposa, Wanda Nara.

