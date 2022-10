Maypi Delgado está embarazada y confirmó el sexo y el nombre de su bebé

La ex azafata de Guido Kaczka está feliz con el embarazo: "siempre quise ser mamá", dijo.

Ansiosa por dar a conocer la noticia, la ex Gran Hermano se dirigió a todos sus seguidores en Instagram: “gracias por acompañarme en todo este proceso. Es una nena y su nombre es India...Estoy tan agradecida a Dios, el Universo, la vida, por todo esto que estoy viviendo… Siempre quise ser mamá”.

Sobre la elección del nombre expresó: "me explota el corazón de felicidad. Toda la vida soñé con tener una nena y hasta tengo el nombre desde hace años. Y, aunque no lo crean, el papá siempre quiso el mismo. Nos estaba esperando a los dos para llegar”.

Maypi Delgado embarazada.jpg Maypi Delgado está embarazada de tres meses y reveló que tendrá una nena.

El papá es un joven empresario llamado Matías Ricciardelli. Según contó Maypi en TN Show lo conoció gracias a una amiga: “El vivía en el edificio de ella y me lo presentó porque me dijo que éramos iguales, que nos gustaban las mismas cosas. Amamos andar en moto y hacer deportes extremos los dos”

Y ese vértigo que les gusta sentir a los dos es el mismo con el que viven su relación. La modelo detalló que llevan siete meses de novios y tres de embarazo. Cuando se enteró de que India venía en camino "quedé en shock. Le mandé una foto a mi novio al otro día”, dijo.

Algo sospechaban porque "yo estaba en Mar del Plata cuando me hice el test porque ya tenía 9 días de atraso y me sentía un poco mal", reveló. Ya con el resultado, le mandó una foto de su perrita con el test. "Cuando Matías vio la foto me llamo a los dos segundos. Le contamos a nuestras familias al toque. Estamos muy felices todos”, agregó.