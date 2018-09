McCartney y las anécdotas sexuales de Los Beatles

“Estábamos en la casa de John con un pequeño grupo de amigos. En vez de emborracharnos y parrandear, estábamos todos sentados en un círculo de sillas. Las luces estaban apagadas, y uno de nosotros empezó a masturbarse, así que el resto le seguimos la corriente”, reveló el ex Beatle.

Uno de los rumores sobre la actividad sexual de la banda era que realizaba orgías, algo que McCartney desmintió: “No había, que yo sepa. Había encuentros sexuales celestiales con groupies. Lo más cercano que hice, porque no me gustan las orgías. No quiero a nadie más, lo arruina. Nunca lo hice. Aunque una vez estábamos en Las Vegas y pedí dos prostitutas. Fue una experiencia maravillosa”.