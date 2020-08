"Me daba impresión hacer escenas con Darthés"

"A veces hasta me daba impresión tener que compartir ciertas escenas donde yo lo tenía que tratar con mucho amor, como si fuese un padre. Y en la intimidad y lo personal sentía que era todo un horror y no me gustaba tener que compartir ese espacio", dijo la cantante en diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina.

"Siempre estuve a favor de Calu Rivero. Se sabía en las grabaciones. Él daba por hecho que todos creíamos y confiábamos en él, y no era así, para nada. Supongo que, desde su ignorancia, se agarraba de eso para poder ir a trabajar", aseguró.

Juan-Darthés.jpg

"Ya estaba destruido. Me acuerdo que lo miraba y decía ‘este hombre no está bien, no la está pasando bien’. Se le notaba y era bastante difícil trabajar con él porque tenía en mi cabeza un montón de cosas en las que pensaba, que no estaba para nada de acuerdo con él", señaló la nieta de Lolita Torres.

Ángela Torres recordó lo íncómodas que fueron las grabaciones de Simona.