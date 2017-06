"Me encantaría que Cipo le gane a San Lorenzo"

Hace dos años que partió hacia Arabia Saudita, puntualmente a la capital, Riad. Le tocó dirigir el primer año a la sub-15 de Al-Hilal y el segundo año a la sub-17. Este equipo saudí, uno de los más laureados del país, es el que dirige desde finales del año pasado, en la primera categoría, el ex DT de River Ramón Díaz. El Pelado fue campeón dos veces en el último mes: logró la Copa del Rey y el campeonato Pro League.

Pero más allá de su realidad en el Oriente Medio, Lorenzo extraña el día a día en Cipolletti: “Trabajé en el club más de 10 años consecutivos, hice muchos amigos y jugar al fútbol en Don Pedro me hacía muy bien”, dijo Frutos.

Obviamente que su cabeza guarda grandes vivencias que tuvo en San Lorenzo cuando realizaba sus primeros pasos en este deporte. “Arranqué en el Ciclón a los 12. Tuve la suerte, tres años después, de salir campeón con la selección juvenil sub-16 de Argentina junto a jugadores como Redondo, Cáceres, Kuyumchoglu y Salaberry. Después de ese Sudamericano salté a la primera y me tocó compartir equipo con monstruos como Chilavert, Insúa, Perazzo, Giunta, Madelón, Ortega Sánchez, entre otros. De ese equipo aprendí muchísimo”, afirmó el ex jugador.

2 años en Arabia Saudita

Cambio de colores

Del Azulgrana pasamos al Albinegro. El ex volante disputó en 1998 la B Nacional junto al elenco rionegrino con jugadores como Darío Tempesta, Ceferino Díaz, Chiquito Benítez, Silveiro Penayo, Marcelo Yorno y Leo Squadronne.

“Pudimos pelear el ascenso a Primera hasta último momento, incluso llegamos a jugar semifinales contra Defensa y Justicia. Pero por aquellos años había grandes problemas económicos e institucionales que sumados al cambio del técnico nos afectaron”, subrayó el técnico de las inferiores del Al-Hilal.

En relación con lo que será el gran duelo entre Cipolletti y San Lorenzo por Copa Argentina de este sábado en la cancha de Lanús, Frutos aseveró: “Cuando me enteré de que era contra el Ciclón fue algo hermoso. Para el plantel actual debe ser una emoción muy grande, y medirse a esta calidad de jugadores es algo muy lindo”.

Igualmente Lorenzo va un poco más allá y se la juega en exclusiva con LM Neuquén: “Soy hincha de Cipolletti y me encantaría que le gane a San Lorenzo por Copa Argentina. El hincha albinegro se merece una alegría y espero que se le dé”, confesó.

Al Capataz por internet

Teniendo en cuenta la cantidad de años que vivió en la región, no deja de seguir, a pesar de la distancia, los torneos federales. “A veces lo veo al Capataz por internet gracias a los chicos de Cipo TV. Nos hemos quedado hasta tarde, 3 o 4 de la mañana de acá, para verlo”, destacó Lorenzo, que no pierde detalles del fútbol regional. Es que sabe que Diego Landeiro estuvo como DT de Independiente, que Mauro Laspada sigue en Roca y que La Amistad perdió ante Pacífico por la semifinal del Federal C.

Igualmente no deja de lado su sueño: “Me gustaría ver algún equipo de la región llegar a la Primera B Nacional, preferentemente Cipo”.

Por último, Frutos se enfoca en los técnicos que actualmente dirigen a San Lorenzo y Cipolletti. Sobre Diego Aguirre aseguró que es un técnico simple, trabajador y que no es defensivo, como se dice. Del Ruso Homann manifestó que ha crecido muchísimo y que le gusta el rodaje que le está dando a los pibes del club. Esos pibes que se medirán con los consagrados del Ciclón.

Hoy conoce a su rival de cuartos, que se jugarán el 17 y el 21

Todo Cipolletti estará expectante de lo que suceda hoy a las 16 en Villa Ramallo cuando el local reciba a Gutiérrez de Mendoza por la vuelta de los octavos del Federal A. En la ida ganó el equipo mendocino 2-1 y de pasar, su rival será Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Si el ganador es el equipo bonaerense, se enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta.

Cambio de fecha

Además, ayer se oficializaron las nuevas fechas para la serie de cuartos. En lugar de jugarse el miércoles 14 y el domingo 18, se disputarán el sábado 17 y el miércoles 21. Ayer, en la vuelta a las prácticas del plantel hubo espacio para rutinas físicas. El único nombre a seguir de cerca es el de César Medina. El capitán finalizó muy dolorido ante Antoniana de Salta por una lesión en la zona de las costillas. Si es necesario, el 2 será preservado, pero los demás estarán disponibles para Homann y el cuerpo técnico, que ahora piensa en San Lorenzo.

Caldiero: “Van a hacer todo para no jugar el sábado”Buenos Aires

La fecha, el horario y el lugar fueron confirmados la semana pasada por la AFA; sin embargo, desde San Lorenzo insisten en no jugar el sábado, desde las 17:15, ante Cipolletti en cancha de Lanús por los 32avos. de final de la Copa Argentina. Santiago Caldiero, presidente del Albinegro, expresó en radio La Red que se comunicó con Matías Lammens, titular del Ciclón, y que le confesó que insistirán para suspender el encuentro. “Hablé con Lammens y me dijo que van a hacer todo para no jugar el sábado”, expresó Caldiero, que bromeó: “Si no quieren jugar que nos avisen, nos manden el cheque y pasamos a los 16avos.”.