Las redes sociales dan y quitan protagonismo a la misma velocidad, más allá de que aún existan maneras más diplomáticas de comunicar algunas cosas.

El 10 tenía contrato hasta el 30 de junio y la institución se guardó el derecho de no renovarle, pero el futbolista no tiene dudas: “No era la manera”.

“No me pasó solamente a mí. A la mayoría de los chicos que no seguimos nos sucedió lo mismo. No pasa nada, uno se acostumbra a estas cosas en el fútbol, pero déjenme decir que no me parecen las formas”, amplió el neuquino, que ya busca un nuevo destino para su carrera.

"Mi año y el del equipo fue malo. Sé que no estuve al máximo nivel, pero también puedo decir que no me gustó la manera en que se comunicó que no seguía”.Matías Sosa. El mediocampista neuquino no seguirá jugando en la zona.

Viejo zorro del fútbol a pesar de sus 26 años, Sosa no se hizo el distraído con la situación. “No puedo decir que no me lo imaginaba. Uno lee, escucha, se da cuenta. El técnico nuevo tiene sus pensamientos y maneras de jugar. No estoy enojado. Cipo es un club al que quiero, yo no cierro puertas a futuro para nada”, completó.

Como la gente en la tribuna y los técnicos que lo tuvieron en el vestuario, todos esperaron más de él. Del equipo en general, la última temporada. “No fue un año bueno”, se sinceró el jugador. “En lo personal, me hago cargo de que no pude estar al mejor nivel, pero no nos salieron las cosas en general. Fue un año malo, qué voy a decir”, disparó con sinceridad.

Como representante de sí mismo, en los próximos días definirá su futuro deportivo.