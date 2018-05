Correa tiene 19 años, Encina 20 y Cano 23, y son los más jóvenes de un plantel que cuenta con jugadores de mucha experiencia como Víctor Benítez, Julio Ibáñez, Ricardo López Carrillo, Hety Rueda y el recién llegado Fernando Inda, el ex Cipolletti y Defensa y Justicia.

Los pibes de Rincón se tienen fe frente a la Lepra y hoy creen más que nunca en el viejo axioma futbolero: en el mundo de la redonda no hay lógica que valga. Y se preparan para estar el viernes 18 en la cancha de Unión en Santa Fe.

“A mí me está costando dormir pensando en ese partido. Sueño mucho con ese momento, con la cancha, con la gente, y la verdad es que me inquieta mucho porque sabemos que va a ser único, algo histórico para el club y para todo Rincón de los Sauces”, confesó Correa, quien suma posibilidades para ser parte del once inicial.

“Esto es algo increíble, creo que nadie lo soñaba, ahora nosotros tenemos la responsabilidad y la asumimos con mucho orgullo. Siempre la peleamos, conseguimos todo con mucho esfuerzo y luchamos para poder llegar a este lugar”, expresó Cano.

“Hay una locura generalizada en la ciudad, es una revolución que nos toca vivir”, destacó Encina.

