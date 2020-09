"Me gusta ver la irreverencia de Alex Caniggia"

"Cuando se presentó, por primera vez, el chico Canniggia, yo me decía "¡la que me espera!". Sin embargo, fue muy interesante cómo recibió las devoluciones. Demostró que, genuinamente, no le interesa la mirada ajena y hace lo que se le antoja", destacó Nacha en diálogo con La Nación. "Vi a un joven que hace un tiempo no veía, con libertad interior, que es la más difícil de conseguir.