"Me han bajado de laburos por ser la mujer del Chato"

Denise Dumas aprovechó la oportunidad lanzó: "Cuando Laurita era novia de Fede Hoppe y vos estabas con el Chato Prada había esto de ‘las primeras damas’. ¿Te la hicieron pagar? ¿Lo sentiste?". Sin dudar, la panelista respondió: "Me lo siguen haciendo pagar, y hay tantas cosas que diría y no las puedo decir. Todo el mundo piensa que la tengo re fácil y es todo lo contrario. Es un tema que a mí me re mueve y casi no quiero hablar de eso".