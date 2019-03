“Estoy triste por lo que pasó. Me hubiera gustado irme sin escándalo. En parte se arruinó mi despedida”, aseguró, apenado, el emblema del elenco capitalino.

Ante la consulta de LM Neuquén sobre si le agradaría tener revancha con la organización de un partido despedida, el crack no dudó. “Ojalá, sería hermoso, una gran idea poder organizar un partido despedida con amigos”, reconoció el talentoso enganche que hizo historia en el Rojo neuquino.

No obstante, Lalo solo tiene palabras de agradecimiento para la gente y sus compañeros por todo lo vivido el domingo. “Estoy muy feliz por cómo me despidió la gente y todo lo que hicieron por mí”, valoró, dentro de todo, quien acaba de colgar los botines de manera oficial con el 4-1 en la cancha que luego fue derrota para ambos en los escritorios.

Lalo está tan identificado con Independiente, que le duele verlo envuelto en semejante polémica. “Triste también por cómo están ensuciando al club, no sé qué pasó pero me gustaría que se sepa la verdad”, aseguró la leyenda con preocupación.

110 goles convirtió Lalo en el Rojo

Contando también los partidos de la liga local y obviamente los del Federal. Hizo un gol olímpico y otro tanto en una final de Federal C que valió un ascenso. Y puso la cara en los peores momentos.

“Me sorprendió lo de Luis”

En declaraciones a los medios, Luis Murúa, ex DT del Rojo, se mostró molesto con Porra, uno de los que aseguró públicamente que el entrenador sabía que el defensor Joan Artaza estaba expulsado.

La respuesta no se hizo esperar. “Luis sabía que Artaza estaba suspendido, pero como él dijo, somos seres humanos y podemos olvidarnos o cometer errores. Me sorprendió que me nombrara...”, pasó factura el Lalo.

Hasta Mancha lo pide...

Víctor Manchafico, hoy defensor de Villa Mitre, fue uno de los compañeros históricos de Porra en el Rojo (ver aparte la opinión de Berra). A pocos días de la hazaña ante Newell’s por Copa Argentina, partido en el que fue titular, Mancha opinó del retiro empañado de Lalo.

“La verdad es que estaría bueno que le hagan un partido especial a él, con todos sus compañeros, y que lo pueda disfrutar. Porque lo del otro día lo opacó, quedó en un segundo plano y no es justo. Ojalá la dirigencia le organice un encuentro homenaje y que lo pueda disfrutar como se lo merece, sería lo más justo”, consideró Mancha.

El ídolo no merecía irse así, en medio de un lío y con su despedida opacada. Marche un partido homenaje para Lalo....

Contó su verdad a este diario y sus declaraciones llegaron al Consejo. Omar Novoa

El descargo del Rojo cita la nota de Artaza en LMN

Independiente de Neuquén difundió ayer el descargo que presentó en el Consejo Federal, donde en un tramo destacado menciona la nota de tapa de este diario con el defensor Joan Artaza, en la que el futbolista aclaró: “Yo le avisé a Murúa que estaba expulsado”.

“El día martes 26 de marzo de 2019, el propio Joan Artaza, en la tapa del diario La Mañana de Neuquén, expresó la siguiente frase: ‘Yo le avisé a Murúa que estaba expulsado”, señala el escrito que presentó la entidad con la firma de su presidente, Gastón Sobisch.

“Uno de los peores momentos de mi vida”

En tanto, Artaza ayer envió un carta al propio Consejo Federal (su descargo) en la que asegura estar pasando “uno de los peores momentos” de su vida e insiste en su inocencia. “Estoy pasando uno de los peores momentos de mi vida, ya que siempre me manejé con la verdad y de esto pueden dar fe mis compañeros de los distintos clubes que integré”, señala.

“Asimismo, agrego que mi compañero Carlos López Quintero estaba junto a mí al momento de comunicarle al ayudante de campo que yo estaba expulsado y se ofrece como testigo”, amplió.

El caso Roca llegó a medios nacionales y ya hay apelación

Así como días anteriores fueron otros los portales o medios nacionales que se hicieron eco del escándalo, ayer TyC Sports difundió la extraña situación que se dio en La Chacra y el polémico fallo que dejó al Naranja sin chances de jugar el desempate para permanecer en el Federal A (ya comenzó la apelación que adelantó el propio presidente de Deportivo Roca).

En el noticiero de la tarde, que conduce el prestigioso colega Alejandro Fabbri, se habló un largo rato del tema, bajo el título “Escándalo en el Federal A”. Lo cierto es que lejos de calmarse las aguas con el paso de los días, la polémica cada vez toma mayor dimensión en todo el país.

El partido por Copa Argentina

Se confirmó que el 9 de abril a las 17:10, en cancha de Quilmes, Deportivo Roca se medirá contra Mitre de Santiago del Estero por los 32avos. de final de la Copa.