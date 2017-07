"Me incliné por Alvarado porque es una gran vidriera"

“Sólo resta la firma. Hablé con el entrenador y el presidente del club y nos pusimos de acuerdo. Así que si todo sale bien, el lunes voy a estar entrenando en Alvarado”, contó Lucero a LM Neuquén mostrando su alegría y al mismo tiempo cierta precaución por todavía no sellar el vínculo.

123 partidos jugó en el Rojo desde su debut en 2012. Lucero metió 22 goles en 123 partidos jugados en Independiente de Neuquén. Del total, 50 veces jugó en el Federal A. El resto en el B desde 2012.

Lucero, de gran temporada en el Rojo en el último Federal A, durante este receso recibió llamados de distintos clubes del ascenso, como Desamparados de San Juan, Huracán Las Heras (Mendoza), e inclusive fue sondeado por Cipolletti. Sin embargo, se inclinó por Alvarado ya que fue el propio entrenador, Mauricio Giganti, quien lo solicitó. “Fueron unas semanas de incertidumbre y nerviosismo porque me llamaban de distintos lugares y algunas ofertas se caían y otras eran más importantes. Igual me terminé inclinando por Alvarado porque el técnico me quiso. Me conoce de cuando estaba en Ferro de Pico y eso es una ventaja”, expresó el mediocampista ofensivo que puede ofrecer alternativas por ambas bandas. Lucero llegará con el pase en su poder y jugará por una temporada.

“En Independiente me quisieron retener pero les expliqué que para mí era una linda oportunidad porque Alvarado es una vidriera más grande y me entendieron. La relación sigue siendo buena”, aseguró el joven de 23 años nacido en Plottier que en las próximas horas se embarcará en busca de un nuevo desafío deportivo.