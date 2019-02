"Me junté con Tapia y no me llamaron más"

Buenos aires. Hugo Tocalli contó que se reunió con Claudio Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino, a raíz de un interés en volver a la selección argentina, pero no volvieron a contactarlo. “Hace tres meses se comunicó con Matías Lammens (presidente de San Lorenzo de Almagro) y le dijo que me llevaban para hacerme cargo de las juveniles. Me junté con él, le expliqué el proyecto y me respondió que lo iba a hablar con el directorio. No me llamaron más”, afirmó.