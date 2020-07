“Me la gasté toda en Argentina, Tierra de Amor y Venganza. La reventé toda, me di un gusto personal”, manifestó el productor y luego siguió diciendo: “Siempre hay una rentabilidad chica en la ficción . Facturás mucho, pero la rentabilidad no es mucho. A no ser que te toque un joker que tenga expansión internacional. Las ficciones de Argentina no es que te las sacan de la mano en el mundo. Cada tanto hay gente que le puede tocar pero no es cierto”.

Sobre estos costos, Suar hizo hincapié en uno en particular: el cachet de los intérpretes. “Los actores no son caros, ocupan un presupuesto. Hay una gama enorme, es un costo a veces más abultado dependiendo de la figura, y también de tantas cosas que te pueden pasar para meter o no una ficción en tiempo”, comentó, y luego agregó: “Lo que más me mata son los sobrecostos del ‘SAT’ o de Actores. Pero esas son cosas que espero poder charlarlo en una mesa de trabajo y sacarlo a flote”.

Pese a esta “dificultad” presupuestaria, el gerente de programación del canal del solcito argumentó que él corría con más ventaja que el resto de las productoras, ya que Pol-ka tenía “horas fijas” en la señal. Pero a pesar de esa situación, reconoció que en varias oportunidades se equivocó: “Me acuerdo años que erré las tres novelas que puse al aire”.

Sobre el cierre de la entrevista, Suar aseguró que lo único que esta pidiendo es no quebrar: “Lo único que no quiero es quebrar. Que la realidad me gane más allá de la buena predispocisión. Las 230 horas de tira (por año) eran mi caballito de batalla y sé que no vuelven más”, finalizó.