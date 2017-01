"Me pegaron pero no me callé"

En medio de una recomposición de pareja con Fabián “Poroto” Cubero, Nicole Neumann confesó que era golpeada por un ex con el que estuvo de novia cuando era adolescente.

De vacaciones en Punta del Este, la modelo fue entrevistada por Andrea Frigerio, a quien le reveló que fue víctima de violencia de género. Neumann recordó un episodio de violencia vivido en su adolescencia: “Me sentía atraída por personalidades violentas y agresivas. He pasado por situaciones de violencia, me pegaron, era muy chica, tenía 17”, sorprendió al explicar Neumann, quien este año no fue protagonista del “Bailando” por sus peleas con Pampita.

Sobre cómo lo superó, la modelo contó que fue con ayuda psicológica: “Yo estaba muy enamorada de él, pero mi psicóloga me decía ‘escuchame, si vos tenés hijos con esa persona, les va a pasar lo mismo que a vos’. Me fui a París, conocí a mi papá y ahí me hizo el clic. Pensé ‘esto no lo puedo permitir’”, aseguró, y agregó: “Hasta los 18 me buscaba a hombres conflictivos, agresivos, maltratadores”.

Nicole tuvo el mano a mano con Frigerio para Entre Dos, el programa que debutó anoche por LN+.

Vulnerable

En este primer envío, Nicole repasó su carrera, con sus momentos altos y bajos, pero también habló sobre cómo vivió la exposición mediática, y confesó: “Era muy insegura de chica, y entrar en este medio me ayudó un montón a afianzar mi seguridad, lejos de que suceda lo contrario por estar tan expuesta o lidiando con algo tan superficial como es la belleza”, asegura en un momento de la entrevista.

“Después, obviamente, hice mucho laburo interno, leyendo, yendo a terapia, trabajando en mi persona y fui ganando esa seguridad en mí. Hoy soy muy segura de mí misma, pero también soy súper vulnerable”.