"Me preocupa la renovación a futuro"

El actual coordinador de las inferiores de San Lorenzo y campeón del mundo con la Sub-20 argentina en Canadá 2007 vino a la región a probar jugadores para San Lorenzo (ver aparte) con la ilusión de captar talentos del Alto Valle, en el marco del segundo Congreso Infanto-Juvenil que se desarrolla en General Roca.

“A mi edad, todas las mañanas me levanto con la ilusión de descubrir un crack. He sido tocado por la varita mágica: fui compañero de Maradona y pude traer a Messi a jugar con la Selección argentina por primera vez”, expresa quien fuera la mano derecha de José Pekerman en el ciclo dorado de las formativas nacionales.

Da gusto escucharlo. Lo que cuenta y la pasión con la que lo hace no tiene desperdicio. Y el profundo análisis del presente del fútbol argentino, más allá de la clasificación a Rusia 2018, nos deja algo preocupados.

“No es casualidad esto que pasó en las eliminatorias. Estuvimos tres años sin timón, sin rumbo. Eso a la larga se paga. Me preocupa la renovación, no veo jugadores que tengan experiencia, sacamos esta generación y qué tenemos... Fijate a Benedetto lo que le cuesta insertarse. La camiseta de la Selección pesa mucho. Mascherano llegó a la Selección antes de debutar en la Primera de River”, ejemplifica este sabio del balompié y hasta el fotógrafo, Claudio, pone cara de sufrimiento.

“Se pedían cambios muy grandes, se hicieron. Y no nos ha ido tan bien… Me gusta la propuesta de Jorge Sampaoli, lo conocí en Chile, fue incluso invitado a vivir con ellos el Mundial de Brasil. Pero no sé qué pasará con la Selección argentina. Son camisetas diferentes, hay unas que pesan más que otras...”, avisa quien tiene a su hijo Martín trabajando en el cuerpo técnico albiceleste como entrenador de arqueros.

Tampoco tiene claro hacia dónde apunta “el proyecto de Verón en las selecciones juveniles”, en las que hay varios pichones suyos trabajando: “Me pone contento que Pablo Aimar y otros chicos tengan su oportunidad. Consultan, Pablo me llama siempre y trato de ayudar. Tienen que tomar experiencia”.

"A mi edad (69 años) sigo levantándome todas las mañanas con la ilusión de descubrir a un crack"."No me sorprende el buen suceso de los jugadores del Alto Valle en el fútbol. Tenemos chicos de acá en San Lorenzo y vinimos a buscar más"."La camiseta de la Selección pesa. Fijate cómo le costó a Benedetto insertarse en el equipo”.Hugo Tocalli. Pasó por el diario apenas llegó a la región y no dejó tema por tocar.

La alegría por José

Decir Tocalli es decir Pekerman. Se los asocia enseguida por todo lo que vivieron juntos. Por eso, le preguntamos qué sintió por la clasificación de la Colombia de su amigo al Mundial. “Estaba mal porque, apenas perdió con Paraguay en la penúltima fecha, tendría que haberle mandado un mail deseándole fuerza. El tema es que eran sensaciones encontradas... Mi hijo está en la selección argentina y ellos eran rivales. Había siete jugadores en Argentina que estuvieron conmigo en el Mundial de Canadá y del otro lado, el amigo”, cuenta sobre el dilema que se le causó. Pero hubo final feliz para ambos: “Después del último partido, le mandé un mensaje y me agradeció muy contento”.

7 jugadores de la selección mayor fueron campeones del mundo con él en sub-20.

Su experiencia en el Valle

Tocalli ha venido más de una vez a la región. “Anduve mucho por acá con las selecciones juveniles; también vine a los campeonatos de Roca. He disfrutado mucho a la zona. La idea esta vez es volcar mi experiencia en el Congreso Infanto-Juvenil y ojalá observemos a muchos chicos con condiciones para llevar a la pensión de San Lorenzo, donde tenemos 62 chicos. El fútbol de Buenos Aires va a necesitar cada vez más del interior. Que cada vez se trabaje más y haya proyectos, y no me sorprende el buen suceso de los futbolistas de esta zona. Fijate que el 70% de los jugadores en el fútbol grande son de afuera”, asegura.

Tinelli lo llevó al Cuervo

El vice cuervo no iba a prescindir de un genio de las inferiores. “Me dijo ‘quiero que vengas a trabajar con nosotros’. Salimos a buscar jugadores al interior y estoy bien, contento. Para fines del año que viene hay varios pibes que van a debutar. Ahora está Biaggio en Primera, que conoce a los pibes de inferiores”. Y está él, Hugo Tocalli, que algo de fútbol sabe....

“Si no pasábamos, Messi se iba”

Tuvo que ver en el nacimiento de la leyenda de Messi en la Selección. Hugo Tocalli fue quien luchó para que Lio jugara por Argentina y no por España y el primer técnico que lo disfrutó en la Albiceleste, cuando dirigía a las juveniles.

“Para todo técnico de inferiores la satisfacción más grande es que los chicos triunfen. Ver lo que hizo Messi ante Ecuador en un momento tan difícil, que estábamos con la desesperación fue impresionante. Le mandé saludos por medio de mi hijo Martín, que está en la Selección (entrenador de arqueros); a Mascherano también lo tuve desde chico. Siempre me mandan saludos”, contó Tocalli.

“La gente por la calle me reconoce que luche por Messi. Todo comenzó un día que estoy entrenando con la Sub-17 para el Mundial. Viene Claudio Vivas, ayudante de Bielsa, me da un video y me dice: ‘Fijate, me dieron esto en Rosario, un pibe que está jugando en el Barcelona’. Me fui a la habitación de Ezeiza, vi cuatro jugadas y me entusiasmé por su velocidad. A los 15 días voy al Mundial juvenil, nos tocó semi con España: ganábamos 2 a 0 y perdimos 3 a 2 con dos de Cesc Fábregas al final. En el hotel, el cocinero de ellos me gritó: ‘¡Tocalli, si lo tienes a Messi en ese equipo sos campeón!’. Los técnicos españoles asintieron. Unos meses después me cruzo a Grondona, le cuento y me dice: ‘El presidente de la Federación de España también me habló de él’. Ahí le dije que organizáramos un amistoso internacional para asegurarnos al pibe. Y lo acordamos con Paraguay. Lionel aceptó con unas ganas bárbaras”, relató cómo empezó todo.

Claro que muchos aún le reprochan que no lo puso de entrada. “Teníamos que llevarlo de a poco, el primer partido no lo puse, entró en el segundo tiempo. Primera pelota que agarró hizo un gol. Cuando me voy para mi casa, me llama Pekerman y me dice: ‘Vi el partido, me imagino que el sábado lo vas a poner de titular’. ‘¿Y a vos qué te parece’, le dije”, recordó entre risas.

“Lo insultaban algunos pero sé lo que hizo y las cosas que dejó de lado para jugar en selección, resignó dinero que le ofrecía España. Si no pasaba al Mundial era el último partido de Messi en la Selección”, aseguró, y respecto de la comparación con Maradona sostuvo: “Son dos cosas distintas. Messi en dos jugadas define el partido, Maradona es un estratega genial. Riquelme es más parecido a Maradona, Messi es más parecido a Pelé, jugadores que te ganan un partido en dos jugadas”.

Su hijo Martín, en la Selección

Martín Tocalli, hijo de Hugo, es un prestigioso entrenador de arqueros, trabajó en varios clubes grandes y hoy integra el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli.

“Lo de Acuña fue bueno en la Selección, cumplió y va por más”

En otro pasaje de la charla, Hugo Tocalli destacó el papel del zapalino Marcos Acuña en la Selección: “Ha cumplido con las expectativas del técnico, tanto de 3 como de volante. Ahora Sampaoli decidirá. Sí puedo decir que lo de Marcos ha sido bueno y va por más”, explicó el ex DT de las juveniles argentinas. Si él lo dice....