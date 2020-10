La facturación promedio de los comercios de la capital oscila el 30% respecto de la de la prepandemia, dice el presidente de la cámara. “Hay mucha angustia. Sabemos que hay que tomar medidas sanitarias, pero parar todo otra vez mataría a muchas empresas”, enfatizó el dirigente.

El gobierno de Omar Gutiérrez escucha a los sanitaristas y a los empresarios y trabajadores independientes. “Lo sanitario es muy importante, pero no es lo único que se analiza a esta altura de la pandemia”, graficó el jefe de Gabinete, Sebastián Gonzáles, quien tomó la voz oficial de la Provincia desde que anunció que a partir de hoy y hasta el lunes solo podrán circular en vehículo las personas afectadas a tareas esenciales.

Neuquén: médicos piden fase 1, pero la economía aleja la chance Médicos piden fase 1, pero la economía aleja la chance María Isabel Sánchez

“Es el mal menor”, consideró el presidente de Acipan sobre la medida que se pondrá en práctica. A la vez que se esperanzó con que las restricciones tengan efecto sobre la curva de contagios del COVID-19 de modo de desalentar una profundización de las prohibiciones.

La prohibición de usar vehículos particulares se extiende hasta el lunes, que es feriado. Ese día está prohibido abrir los comercios, salvo por las farmacias y las estaciones de servicio. Sebastián González dijo que el Gobierno evaluará la respuesta de la gente a las restricciones antes de resolver cómo sigue la cuarentena.

“Cualquier infectólogo dirá que es necesario que se limite la circulación por lo menos 15 días por el periodo de incubación que tiene el virus, que es de por lo menos cinco días”, advirtió Omar Alvaro, presidente del Colegio Médico.

Sistema de salud colapsado

El Centro Universitario de Estudios en Salud, Economía y Bienestar de la UNCo consideró que “aunque en muchos casos las medidas que se proponen aparecen como antipáticas después de tantos meses de limitaciones, asoman por ahora como los únicos antídotos eficaces para reducir la circulación viral, el número de contagios y la presión sobre un sistema de salud que ya está colapsado. Cuanta más circulación de vecinos y vecinas hay, más contagios se producen”.

Crítica opositora

“No se rastreó, no se testeó y no se aisló, entonces ahora no queda otra que tomar las medidas restrictivas que se tomaron”, criticó Marcelo Bermúdez, líder provincial del PRO y férreo opositor al gobierno provincial. El dirigente consideró que “la política del Gobierno está fundiendo a la economía”, y pidió “barajar y dar de nuevo” en materia de prevención de los contagios. “Si no, vamos a vivir en cuarentena”, advirtió.