En una entrevista con el diario Mundo Deportivo, Messi reconoció que le gustaría que el ex delantero de Racing llegue a Barcelona. "Ojalá pudiesen venir todos y pelearlo todo, y la Champions. Lautaro (Martínez) tiene mucho parecido con Luis (Suárez), los dos se manejan muy bien con el cuerpo, aguanta la pelota, a la hora de cargar, a la hora del gol, tienen cosas parecidas".

Leo Messi opina sobre la llegada de fichajes (Lautaro, Neymar,...)

Por otra parte, Messi aseguró que no le sorprendió el triunfo del Atlético Madrid de Simeone ante Liverpool, para muchos el mejor equipo del mundo del momento.

"La verdad es que no me sorprendió. El día del sorteo hablábamos en el vestuario que sería muy igualado porque el Atlético compite mucho en esta competición. En duelos de dos partidos es muy fuerte y lo demostró otra vez, que van a competir y van a estar ahí", destacó "Leo" Messi.

Y agregó respectó de Simeone: "Me parece que hizo un trabajo espectacular. Año tras año se va renovando el equipo, van y vienen jugadores y sigue sacando rendimiento con una idea de hace muchísimo tiempo en que los jugadores están convencidos de lo que hacen. Por eso rinde y tiene mucho mérito estar tantos años y siempre compitiendo".

Su futuro en Barcelona

El astro futbolístico Lionel Messi analizó detenidamente su problemática en Barcelona a pesar de lo cual se mostró decidido a continuar en el club. Respecto de su continuidad, Messi recordó que ya afirmó en cuanta oportunidad se le presentó que desea continuar.

"Muchas veces dije también que me gustaría estar y que estemos bien todos, que la gente esté contenta con el equipo que haya, que haya un proyecto ganador y sigamos optando a todos los títulos como lo hicimos siempre en este club. Quiero ganar otra Champions, quiero seguir ganando Ligas y siempre aspiro a eso", subrayó.

Entrevista exclusiva a Messi: “Amo Barcelona, esta es mi casa”

Durante la entrevista, Messi reveló el estupor y la tristeza que le produjo la muerte de Kobe Bryant, antes de pasar a analizar sus roces con Eric Abidal.

"No sé qué le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores", advirtió. Para Messi, "ya demasiadas cosas se dicen del vestuario, como que maneja todo, que pone y quita entrenadores, trae jugadores y sobre todo de mí".

"Como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones. Y me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico… que ponga a los jugadores en medio de una destitución como era la del míster me pareció una locura. Es el secretario técnico que toma las decisiones y tiene que hacerse cargo. Es el que toma las decisiones. Por eso salí a aclararlo, sabía que no podía dejar pasar que el director deportivo me atacara de esa manera", definió.

