Al consultarse sobre si le tocara votar en octubre en la provincia de Buenos Aires, votaría a 1País o Cambiemos. "Yo soy argentino, el odio siempre es más fuerte que el amor. Mi odio a Cristina puede ser más fuerte que mi amor a Sergio Massa. En nuestra sociedad, se odia mucho y se ama poco", respondió Bárbaro.

Y agregó: "Esto es así. Y no lo va a hundir a Massa, porque Massa ocupa un espacio, que es el de la alternativa opositora, que sigue vacío. Ahora, que no va a estar en la pelea. No quiero que Cristina gane, igual yo no voto en provincia y estoy tranquilo".

Al consultarle sobre si existe la posibilidad de que Massa se una con Randazzo, el dirigente peronista dijo: "No, jamás. Randazzo es la nada. Randazzo se corrió tarde. Massa ayudó a que la Argentina se saque de encima el temor a Cristina, la enfrentó en serio. Randazzo es un distraído, que se quedó ahí hasta que no había nadie y después se corrió".