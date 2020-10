Espectáculos LMNeuquen Alex Caniggia "Mi papá me defraudó" Alex Caniggia habló sin vueltas sobre su relación con Claudio Paul y aseguró que hace más de un año que no habla con su padre.







Alex Caniggia regresó con todo a la escena mediática. En su paso por el Cantando dio que hablar hasta que renunció durante esta semana por un fuerte cruce con Oscar Mediavila. Ahora el hermano de Charlotte vuelve a estar en el centro de la escena. Pero esta vez es por la fuertes declaraciones contra su padre. “Con mi papá no hablo hace un año. Cosas de la vida. Pero sí, no hablo, no hablo. Me molestó lo que pasó con mi papá“, comenzó contando el hijo de Mariana Nannis y el Pájaro.

“Me molestó, tomé partido y me puse del lado de mi mamá. Perdí cierto aprecio por mi papá porque me defraudó como padre. Igual no soy rencoroso ni nada de eso”, manifestó en diálogo con Mitre Live.