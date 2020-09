Mica Viciconte: "Hice macanas con las hijas de Nicole y Cubero"

Mica Viciconte sorprendió al admitir que tal vez su pareja con el ex futbolista Fabián Cubero no dure para siempre y que cometió algunos errores, sobre todo en la relación con las hijas del ex futbolista y Nicole Neumann.

“Yo creo que él tiene el librito anterior, pero la experiencia le dio que no es para toda la vida”, deslizó Viciconte en referencia a la larga relación amorosa que unió a su actual pareja con la modelo Nicole Neumann, con quien tuvo a sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, y mantiene un tirante vínculo.

Tras sus declaraciones, de Brito le preguntó a la novia de Cubero por el funcionamiento de aquel librito. “Hicimos un acuerdo entre los dos. Tomamos algunas cosas, de ese librito y otras no”, explicó, para luego agregara, “viste que en las relaciones se habla. Modificamos un montón de cosas, especialmente porque yo no estaba acostumbrada a estar con una persona que tuviera hijos“.

“Aprendí un montón, pero también me mandé algunas macanas por inexperiencia. Pero siempre fue desde el respeto, así que me quedo tranquila” explicó Mica para finalizar diciendo, “con respecto a la convivencia, hay cosas que yo no tolero y le digo si no me parece que están bien. Lo hablamos”.