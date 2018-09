El acto, que tuvo diez oradores, comenzó 16:45 tras la llegada a la Plaza de las distintas columnas de manifestantes, con presencia de los sindicatos agrupados en las CTA, docentes, partidos políticos de izquierda, intendentes del PJ, diputados nacionales de la oposición, integrantes del Frente Sindical, CTEP, Barrios de Pie y la CCC, entre otros.

El secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, con uno de los mensajes más encendidos contra el Gobierno, expresó: "Vamos a tener que hacer una y mil marchas y paros. Porque un paro no va a alcanzar. O se cae este modelo económico o estos tipos dejan el Gobierno para que gobiernen quienes quieren que le vaya mejor a la Argentina".

"No es cierto que la única alternativa que tenemos como pueblo es aceptar esta vergüenza y deshonra que tenemos como Gobierno y a FMI", subrayó Micheli, el segundo en tomar el micrófono en la cálida tarde porteña, que arrancó con sol, pero terminó completamente nublada.

Para el dirigente de la CTA, "hay que abrir las paritarias, lograr un aumento de emergencia para trabajadores, recuperar la industria nacional y parar los despidos".

"No se puede andar boludeando y porque uno no me gusta, no voy. Hay que juntar fuerzas. Hay que seguir en la unidad", reclamó Micheli.

En línea, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, destacó la coordinación de las medidas de fuerza con la CGT y organizaciones sociales.

"Es la primera vez que somos capaces, que nos animamos a convocar con esta amplitud. Hay que olvidar la competencia y construir un plan de lucha para la emergencia social, educativa y laboral", remarcó Yasky.

Además, cuestionó el viaje oficial de Mauricio Macri a Estados Unidos e ironizó: "El Presidente debe tener las rodillas entumecidas. Mucho tiempo de rodillas es trabajo insalubre".

El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, también criticó que Macri se encuentre en Estados Unidos "con el FMI y Donald Trump" en coincidencia con el paro nacional y sostuvo que "alguna vez tiene que escuchar al 70 por ciento de los argentinos que la están pasando mal".

"Esperamos que escuche. Alguna vez tiene que escuchar al 70 por ciento de los argentinos que la está pasando mal", sostuvo Moyano en declaraciones a la prensa tras el acto.

El hijo de Hugo Moyano encabezó la gruesa columna de Camioneros, acompañado por Omar Plaini (Canillitas), Sergio Palazzo (Bancarios), Miguel Díaz (UDOCBA) y Mario Manrique (secretario adjunto de SMATA), y luego de ubicó en el escenario, pero no pronunció un discurso.

Sí habló Palazzo, en representación del Frente Sindical, y convocó a "intensificar un plan de lucha por la vía democrática", porque -según dijo- los trabajadores no son "golpistas".

"Si son opositores de verdad que se dejen de joder y tomen la decisión de no apoyar el Presupuesto", enfatizó Palazzo, en referencia a la discusión del proyecto en el Congreso y agregó: "Cambiemos en el 2019. Estemos más unidos que nunca no importa el lugar donde provenimos".

Según los organizadores, la movilización alcanzó las "500 mil" presencias, con las columnas de las movimientos sociales sobre la avenida Diagonal Sur, los partidos de izquierda ocupando Diagonal Norte y los gremios de CTA en Avenida de Mayo, mientras que los Camioneros estuvieron en la Plaza junto a otras fuerzas y gremios.

