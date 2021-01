"Miedo": el susto de Jujuy Jiménez al ser acosada en la calle

“No, no, no es que me está acosando, pero me está persiguiendo. No sé si mostrarlo o no. Miedo me da. ¡Ay, que se vaya!”, añadió asustada, mientras le hablaba a la cámara de su celular y observaba de reojo al hombre, que continuaba espiándola. “Ahí se fue”, dijo por fin, aliviada.

“Recién me reía pero en realidad, claramente no es gracioso. Salgo del programa y este tipo me ve, me dice no sé qué cosa, me grita por la ventana, frena, da la vuelta; yo venía caminando, no sé qué, y veo que me aparece acá, mientras grababa la historia anterior estaba el tipo ahí”, explicó Sofía en otra historia los detalles del acosos callejero que sufrió.

“Me río por los nervios pero no da, no está bueno. ¿Qué onda, maestro? Un tipo grande encima...”, dijo Jujuy , aún un tanto preocupada por lo que había sufrido a la salida de la emisora ubicada en el barrio de Palermo.

Sofía conduce el programa desde hace pocos días, junto a Horacio Cabak. “¿Cara de dormida? ¿Dónde? Nunca imaginé estar tan feliz por despertarme todas las mañanas tan temprano. Amo, Cambios, cambios, cambios”, escribió en su Instagram sobre su nueva etapa televisiva, que la encuentra soltera, ya que confirmó que no sale más con el polista Jerónimo del Carril, con quien confirmó su relación en noviembre del año pasado con una foto en las redes sociales que en las últimas horas borró.