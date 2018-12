Milagro Sala fue absuelta en una causa penal

Los jueces aplicaron el principio in dubio pro reo y dispusieron la liberación de Sala en lo que se refiere a la causa, aunque continuará detenida por otras investigaciones judiciales. “Es una pequeña luz de esperanza de que se está haciendo justicia ante la persecución política que están sufriendo muchos compañeros nuestros. No lo esperaba, me sorprende muchísimo”, indicó Sala al terminar la audiencia.