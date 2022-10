Milei, polémico, puso en duda a los desaparecidos

“No hago una leída tuerta de la historia, que es la que ofrece la izquierda. Que la izquierda haya logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones no quiere decir que sea verdad”, respondió el economista ante la pregunta sobre el número de desaparecidos que dejó la última dictadura militar. Incluso, desafío a la periodista que le había hecho la consulta: “Te hago una pregunta al revés: ¿me podés mostrar la lista completa de los 30 mil desaparecidos?”.

Milei se presentó el sábado en la Plaza Alberdi ante una multitud y el viernes, cuando llegó a la capital tucumana y fue recibido por Bussi, se paseó casi como una estrella de rock: caminó por la peatonal y demoró 40 minutos en hacer tres cuadras debido a la cantidad de gente que lo aplaudía y le pedía fotos. “Yo lo que digo -continúo refiriéndose al tema desaparecidos- es que me muestre dónde están los 30 mil desaparecidos, la lista, que me den todos los nombres que llegan a los 30 mil”.

Y lejos de dar por terminado el tema, arremetió nuevamente contra la periodista que le había formulado la pregunta: “¿Sabés cuántos tiene registrados la secretaria de DDHH? ¿Quiero saber si lo sabés? Te estoy contestando con una pregunta que muestra que estás ofreciendo una visión tuerta de la historia”, dijo, ante la ovación de quienes lo seguían en la caminata.

El economista y líder de La Libertad Avanza está recorriendo el país, tejiendo alianzas, totalmente lanzado a la campaña presidencial de 2023. Y lo hace levantando las banderas del liberalismo, en una propuesta que, según contó, está ligada a los “valores de la libertad profesados por Juan Bautista Alberdi, esos valores que dejó impregnado en la Constitución de 1853, con sus modificaciones en 1860 y que se puso en marcha en el país que era de bárbaros y 35 años después lo convirtió en la primera potencia mundial”.

Su programa consiste “en tres familias de reformas de primera segunda y tercera generación”. Y sostuvo que éstas abarcan “la baja de impuestos; flexibilización del mercado laboral hacía adelante, llevándolo a un sistema de seguro de desempleo. Y una vez que terminan esas reformas, poder abrir la economía. Se hace la reforma al Estado y la baja del gasto público, sin tocar los planes sociales y los empleados públicos, porque primero hay que liberar las fuerzas productivas para que después puedan ser absorbidos en la reconversión”.

Y volvió a la carga contra la casta política: “Propongo tocar las partidas de donde roban los políticos, como la obra pública, las transferencias discrecionales y los subsidios económicos.

En su discurso, manifestó que “traigo una propuesta para sacar a la Argentina del pantano en el que se encuentra y para vuelva a ser potencia en 35 años”. Y señaló “yo vengo a hacer esto y me voy, a diferencia de otros que quieren estar todo el tiempo en el poder”. Y luego aclaró que no busca votos “de Juntos por el Cargo (en referencia a Juntos por el Cambio) y el Frente de Chorros (por el Frente de Todos), no son los dueños de los votos de la gente”.