Mirá el entrenamientro de Fantino al ritmo de un pasadoble

Pero en tiempos de cuarentena no se puede usar la caña ni tampoco ir al gimnasio. Fantino no se hizo mucho problema: en su casa tiene armado un espacio que no le permitirá sacar dorados ni surubíes, pero al menos le da la posibilidad de trabajar el cuerpo. Uno de los elementos es una cinta. Y sobre esa cinta grabó un video de antología.

Alejandro Fantino on Instagram: “Para vos Carlitos “pueblo “Rolan!! Para todos los que aman el cuarteto!! Me lo bailé en la cinta carajo!!! @peyizambrano @lalioficial…”

Al ritmo de la canción “Oh Miramar”, que el negro Videla hizo famosa cuando lideraba el grupo Chebere hace ya una punta de años y que era la cortina del programa de radio que condujo hasta diciembre en La Red, Fantino combinó entrenamiento físico con su destreza para bailar.

El video de Fantino hizo recordar a uno muy parecido que protagonizó Diego Maradona, hace ya unos años, cuando corriendo en la cinta puso el tema “Perra”, de Los Palmeras, y lo bailó como si estuviera en la pista del boliche. Tiempo más tarde agrupaciones feministas fustigaron a Maradona haber celebrado ese tema.

LEÉ MÁS

Lizy tuvo un cruce feroz por los presos en las redes

Tinelli está muy entusiasmado con la vuelta de Laurita