Lizy tuvo un cruce feroz por los presos en las redes

Ante ese comentario, Lizy salió a aclararle el tema a la ex de Fito Páez: “Perdón te voy a aclarar que mi familia y yo venimos de ser muy pobres y ninguno visitó una comisaria más que para certificado de domicilio... y en nombre de muchos pobres te digo que tu tuit está lejos de defender a los más necesitados. Aunque entienda tu punto, necesito decírtelo”

Frase: “No es lo mismo el odio al pobre que el odio al delincuente pobre. Pobre no es igual a delito”

Lejos de quedar ahí la discusión, Julia le respondió y se mostró sorprendida por la reacción de la conductora de El Precio justo. “Me extraña porque te considero una persona inteligente”, señaló en otro tuit.

En ese sentido, Mengolini aclaró que en ningún momento quiso asegurar que “toda la gente pobre es delincuente”. “Estoy diciendo que la mayoría de la gente en las cárceles es pobre y no hay que ser muy piola para darse cuenta de eso”, argumentó.

“Conozco el sistema carcelario y entiendo tu planteo pero no es lo mismo el odio al pobre que el odio al delincuente pobre”, fue la devolusión de Lizy, quien agregó: “No me meto en si está bien o no por que una cosa es mi sensación y otra lo que dice la ley. Mi punto es: pobres no es igual a delito“.

Circo pedorro

El cruce siguió levantando tempertura y Mengolini respondió: “Ya me quieren hacer notas y mandar moviles por el cruce con Lizy Tagliani. Estamos hablando de algo tan serio como la liberación de presos y los medios lo convierten en un circo pedorro. De ese discurso tan berreta salen buena parte de las cacerolas”.