Mirá el terrible accidente de moto de Nacho Viale

Al ver la maniobra del auto, Nacho Viale logró disminuir la velocidad de su moto BMW modelo R, pero así y todo no pudo evitar impactar con la parte delantera derecha del Peugeot. En las imágenes se puede ver cómo, tras el impacto, el nieto de Mirtha Legrand salió despedido de su moto y cayó al piso. Inmediatamente se tomó una de sus piernas en un gesto de claro dolor.

así fue el accidente de moto de Nacho Viale ocasionado por una imprudente automovilista

Tal como lo relató Nacho Viale después del accidente, en las imágenes se puede ver que la conductora no salió del vehículo en ningún momento, por lo que Viale fue auxiliado por otra persona. Rápidamente otro automovilista se sumó a la escena y aparentemente llamó al servicio de emergencias.

En el acta policial quedó en evidencia que la responsabilidad fue exclusivamente de Pérez ya que durante la inspección ocular que se realizó en el lugar del hecho los agentes constataron que “en la intersección se aprecian sendas peatonales, líneas de detención vehicular, semáforos vehiculares o peatonales los cuales al momento de la inspección funcionaban concretamente, doble línea amarilla, delimitación de carriles, señalización horizontal sobre la calzada en ambas avenidas de giro y cinco cámaras tipo domo”.

P3LZ3FJ7AZAFVDMEGOMK74YAVQ.jpg

Tras el choque, la ambulancia que llegó al lugar trasladó a Viale al hospital Rivadavia, donde le realizaron una serie de estudios para descartar cualquier lesión de gravedad. Desde el centro médico, Viale publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter: “Quiero agradecer a todos los que se preocuparon y me llamaron y escribieron. Tuve un choque muy fuerte, por culpa de la irresponsabilidad e inconsciencia de una chica que no le importó nada. Manejaba con su perro encima, dobló a la izquierda en una avenida y provocó esto”.

EIXIA4OXDJEL7HZVJDTNDAPQJU.jpg

Marcela Tinayre, madre de Nacho Viale, se refirió al accidente en su programa “Las Rubias, en KZO”. La conductora hizo un repaso de los hechos y de cómo reaccionó a la noticia: “Cuando me avisaron por teléfono yo estaba en mi casa y me desmayé. Me caí al piso. ‘Una más no aguanto’, dije. Un amigo que estaba en casa, con su pareja, agarró el teléfono y me repetía lo que le decían. Yo preguntaba si estaba vivo y me decían que sí”. Además, contó cómo afectó a la familia, en especial a Mirtha Legrand: “Otra preocupación era cómo avisarle a mamá, porque esto iba a salir en los medios. Ella es muy estoica y me preguntaba si estaba vivo. Al rato Nacho la llamó para darle tranquilidad. Es una señora grande y recibir una noticia así puede ser tremendo para ella. La cuidamos muchísimo”.