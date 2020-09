Rial estalló contra Nacho y Juana Viale: "Hacen mesas golpistas"

"Cada uno con su culo... Me da mucha bronca la impostura y esta puesta en escena que hacen en un momento muy jodido para el país. Estamos en medio de una pandemia. El tema no es la cuarentena, es la pandemia. Todos los países la están pasando para el culo. Algunos peor que nosotros todavía.. Que los referentes, los que tienen un micrófono, nos hagan creer que se están yendo a un exilio, empujados porque no hay libertad, porque los persiguen... es mentira chicos", arrancó diciendo el conductor este martes en Intrusos, tras debatir con sus panelistas y un periodista desde Uruguay sobre el tema.

Luego de decir que él quiere a González Oro, se quejó: "Un cosa que diga 'recuperé mi libertad ambulatoria de juntarme con amigos'. Estamos todos bajo eso. ¿Para qué le escribe al Presidente (Alberto Fernández)? ¿Qué quería el Negro Oro? ¿Que hagamos un paro nacional? ¿Que le pidamos por favor que no se vaya? Se está yendo porque tiene ganas. No es que vive acá con un IFE, no está tomando tierras en Laferrere. Ganó fortuna acá el Negro, con todos los gobiernos. Toda la guita que hizo se la hizo laburando y tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que quiera. Lo que digo es: no sirve ese discurso de 'me voy perseguido'. No sirve porque le tira más kerosene a un momento difícil. Hay gente que cree de verdad que se van exiliados y no es verdad. Se van porque tienen ganas y pueden. Se van en avión privado", enfatizó.

Instantes después, les dedicó unas palabras a Nacho y Juana Viale, que mostraron una foto junto al embajador de Uruguay. "Vi la foto y no es la misma foto del 2001 cuando los pibes hacían cola porque se querían ir a España o Italia porque tenían doble nacionalidad. No eran recibido por los cónsules. Había que hacer una cola cagándose de frío o calor. Es un exilio dorado chicos", postuló Rial.

"Y le digo a los famosos: no le sigan tirando más kerosene a esto. Estamos todos cansados y fastidiosos, en un mismo lugar, no hay diferencias para nadie. Solo el que tiene más guita la pasa mejor", dijo Rial, antes de señalar que fue un error publicar la foto con el embajador de Uruguay. "Después se sienta Juanita los sábados y hace esas mesas paralelas y golpistas. Porque les encanta. Desde la ignorancia, es una chica que, de verdad, habla siendo una repetidora de lo que le pasan”, lanzó Rial.

“A la mesa que hizo el sábado a la noche le faltaba nada más un cuadro de (Jorge Rafael) Videla atrás. A algunos ahí se les hace agua la cola”, agregó indignado antes de criticar en duros términos a Nacho Viale, productor y hermano de la actriz, que el fin de semana convocó a Baby Etchecopar, Paulo Vilouta, Silvina Martinez y Silvana Giudici.

"Al otro le ponemos programas en todos los canales, y todos son espantosos. Es todo feo lo que hace este muchacho, el que hace acá es un espanto. Y sin embargo, le seguimos dando. Hizo operaciones en contra de este canal. Contra figuras de este canal. A Alejandro Fantino lo ensució", dijo Rial, en alusión a las acusaciones que recibió el productor por la noche en que Natacha Jaitt fue al programa de Mirtha Legrand y vinculó a varias celebridades argentinas con el abuso sexual de menores. "Y sin embargo, lo siguen premiando. A nosotros, que nos rompemos el culo, nos siguen tratando mal”, lamentó Rial, en un pase de factura a las autoridades de América TV.

" Después lloran y te muestran a la enfermera que tiene que hacer en bicicleta 24 kilómetros. Ellos se van a Uruguay y no se quedan apoyando a la enfermera. Esa enfermera sirve para hacer un programa y ganar guita. Quedate al lado de la enfermera, pero no, te vas a a Uruguay que es más fácil”, concluyó el periodista, que fue aplaudido por sus compañeros en el piso.