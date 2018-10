A medida que acomodaba la colección de la reina de las botineras , la organizadora descartó varios de los lujosos objetos de Nara, incluyendo productos de marcas de primer línea como Hermes, Louis Vuitton, Gucci, Chanel y Philipp Plein.

En lo que a zapatos respecta, solo en el vestidor, le quedaron más de setenta con taco aguja entre los que había con brillos, con tachas, de cuero y de todos los colores. Eso, solo contando una de las vitrinas.

"¡Mañana me tengo que ir a comprar más ropa, me tiraste todo!", puede oírse decir a Wanda, quien no aclaró qué hará con los zapatos y carteras que la mujer eliminó de su vestidor.

La pareja de Mauro Icardi promedió unos 2.299 euros por objeto descartado, es decir casi 97.000 pesos.

Si consideramos que el salario mínimo en la Argentina equivale a 10000 pesos, eso quiere decir que cada cartera que tiró Wanda equivale a casi 10 meses de sueldos.

Sólo en el sector en el que ubicó sus carteras Hermes, el monto asciende a 165 mil dólares.

