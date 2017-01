Mirá lo que respondió Laurita tras la declaración de amor de Fede

Tras la declaración de amor de Fede Bal, Laurita Fernández habló y se mostró sorprendida por la confesión del hijo de Carmen Barbieri.

“A mí no me sorprendieron las cosas que él dijo. Me pasa lo siguiente: él es como bastante más para afuera, de profundizar más en la tele. Pero yo no. Por más que yo vengo acá y estaba en ShowMatch, siento que la TV es un lugar donde yo voy a desarrollar lo que yo sé hacer”, dijo la bailarina en el programa Ángeles de la Mañana, donde actualmente es panelista.

Finalmente analizó a su compañero de baile y señaló que le “pareció súper valiente lo que dijo”. “Se mostró sensible, con una sensibilidad súper linda y cálida. Me llegó lo que me dijo. Yo también le dije que lo adoro, que lo quiero mucho. Es un pibe que vos lo ves y es eso. Es transparente”, aseguró.

“¿Si le daría una chance? Ahora está lejos... Y él es alguien tan especial y tan importante que no sería un pibe con el que haría toco y me voy. Siento que vamos a seguir vinculados. Me pasa que lo quiero mucho. Pero no sería alguien con el que probaría así nomás”, finalizó.

"Hay cosas que me pasan con Laura y es evidente. No tengo por qué ocultarlo. Es evidente que yo me siento muy bien con ella", señaló Federico en el arranque de una nota tras un tuit.