Mirtha atragantó a Juanita con sus preguntas

Tras la pregunta, que parecía más una afirmación que un interrogante, él tomó la palabra y no fue del todo contundente con su respuesta al decir: “No aún, no aún”. Inmediatamente, la diva quiso explicar el porqué de su inquietud: “¿Qué hay de cierto?, porque mi nieta no me cuenta nada, Nacho (Viale) tampoco me cuenta nada. Si yo no le pregunto, como es mi nieta, todos van a decir ‘no le pregunta porque es la nieta’”.

En ese momento, Juanita le envió una mirada fulminante a su abuela y expresó: “Acá estamos todo el día juntos. Ahora porque estrenamos, pero cuando ensayábamos estábamos todo el día”.

“Tenemos una convivencia desde hace 10 días que llegamos acá (Mar del Plata). Nos hacían ensayar de 9 de la mañana a 11 de la noche. Tenemos una amistad desde Estocolmo (miniserie que ambos coprotagonizaron)”, sostuvo Cáceres, intentando dar por terminado el asunto. Sin embargo, sus palabras y la actitud de Juana generaron mayor suspicacia.