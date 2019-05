Mirtha criticó a Minujín por sacar su pañuelo verde

“Yo respeto mucho a los que no opinan como yo”, empezó diciendo la conductora, después de hablar con Verónica Llinás sobre el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “El otro día vino Juan Minujín y como las mujeres estaban mostrando la ropa, quiso mostrar la suya. Me extrañó. Y de pronto sacó un pañuelo verde que le había regalado su hija. Con todo orgullo lo hacía. Me hubiera gustado que me lo anunciara, no que me sorprendiera en el aire”, señaló La Chiqui. “Me hubiera gustado que me avise”, insistió.